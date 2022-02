Cyberaanvallen op Oekraïne aangestuurd door Nederlands bedrijf dat eerder Vizier op Links onderdak bood

De cyberaanvallen die vorige week een aantal Oekraïense overheidsdiensten lamlegden, werden aangestuurd via het bedrijf van internetondernemer Sijmen Karel Bakker. Pikant detail: in het recente verleden werd ook het fascistische doxing-account Vizier op Links gehost door het bedrijf van Bakker.

Vermoedelijk zit de Russische inlichtingendienst GRU achter de cyberaanvallen. Volgens NRC zijn de aanvallen uitgevoerd door een netwerk van geïnfecteerde computers. De server die daarbij een sleutelrol speelde bij de aansturing van dat netwerk, blijkt te zijn verhuurd door het bedrijf van Bakker.

Bakker heeft tegenover NRC bevestigd dat zijn server betrokken was bij de aanval. Hij zegt de server offline te hebben gehaald nadat hij was ingelicht door de politie.

Bakker is bepaald niet het onschuldige slachtoffer dat hij voorgeeft te zijn. Uit een op Indymedia gepubliceerd onderzoek blijkt dat hij een groot fan is van Thierry Baudet, die op zijn beurt een groot fan is van tsaar Vlad I. Dat zijn server betrokken is bij cyberaanvallen op Oekraïne is vast minder toevallig dan Sijmen ons wil doen geloven.

Uitgelichte afbeelding: Russische separatisten in de regio Donas – By Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48690603