Vrij consequent verzwegen: de enige reden waarom de Vondelkerk ooit bekend werd, is door de episode van Reve die daar in een tv-opname vertelde hoe hij God – door Reve weergegeven als een ezel – anaal zou nemen om zich met hem te verenigen. dat was op 23 oktober 1969 bij de huldiging van Reve in de kerk. Dat was overigens een scène uit Reves boek ‘Nader tot U‘ (1966). Reve was bekeerd katholiek en zoals altijd, zijn die veel Roomser dan de paus.

Overigens staat heel Nederland vol met Cuyperskerken. Ik ben er zelf in een ‘gevormd’, namelijk de Vituskerk met zijn 98 m hoge toren in Hilversum, door de bisschop van Haarlem. Al die ruim 100 Cuyperskerken zijn overigens hetzelfde: je weet niet of je in Helmond, Enschede of Rotterdam bent. Ik noem maar wat…

– Uitgelichte afbeelding: Door Verweijdwm – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17188165