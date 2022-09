Crystal meth: van de meest verslavende drug is Nederland grootste exporteur, en wat doet de overheid?

Er zijn honderd manieren om crystal meth te maken. Methamfetamine, de meeste Nederlandse labs bij de Belgische grens zijn erop overgestapt. Antwerpen krijgt die drugsoorlog over zich heen en Nederland is nu de grootste exporteur van Europa. Wat doet de overheid? Veel en veel te weinig. Met de komende armoedegolf gaan we nog wat beleven…

Er is een nieuw boek over van antropoloog Teun Voeten. Het tiende boek van deze onderzoeker die begon als oorlogsverslaggever/fotograaf en is ook enigszins bekend van hashtags als #narcostaat, #snuivendeElite en #crystalMeth.

Ik wil wel van hem aannemen dat het niet alleen mis is, maar steeds misser. Zijn nieuwe boek heet ‘Drug van de duivel – de wereldwijde opmars van crystal meth’. Er is een CrM-epidemie. Daar lijkt hij toch wel een puntje te hebben…

De Blitzkrieg van de nazi’s werd gevoerd op pervetine, een vroege vorm van crystal meth waarop je drie dagen kon en wilde doorvechten – opgewekt en wel. Hitler nam het uiteindelijk ook, hoewel die als vegetariër nogal van bio was. Het zat in de chocolade die de Wehrmacht standaard verstrekte aan het voetvolk.

Dat haalt Voeten terecht nog even aan. Hij onderzoekt al decennia drugsgebruik in de gehele wereld, van Kabul tot Mexico via New York en Australië tot Praag en Brabant.

Voor wie vergeten is hoe het werkt: het verhoogt gedurende zo’n 24 uur het gelukshormoon dopamine in het lichaam met 10x. Het is daardoor enorm verslavend, veel meer dan veel andere drugs – en ook enorm snel.

Onze Brabantse labs zijn overgestapt van de partydrug XTC. In Aus en NZee levert CrM tien maal zo veel op en het is ook op honderd manieren te maken uit diverse grondstoffen naar keuze. In Mex kost een dosis volgens Voeten 50 cent, in Aus en Nzee een veelvoud.

Wat moeten we doen? Ik denk dat het leger elke nacht drones met warmtecamera’s naar alle verdachte gebieden in Brabant moet sturen. Daarna kunnen de labs en hun bewoners worden gestopt, opgerold. Een overheidscampagnetje tegen CrM is ook hoog nodig. Bij alle festivals extra bewakers en doorzoekingen.

