Criminele clownshow PVV per direct heropend

Na in de afgelopen jaren zorgvuldig allerlei criminele en anderszins onwelriekende (brievenbuspis)vlekjes zoveel mogelijk uit de fracties weggewerkt te hebben onder de volksvertegenwoordigers van de PVV in diverse gremia, moet Geert nu, met de enorme zetelwinst en mogelijke regeringsdeelname in het vooruitzicht, toch weer een greep doen uit de tombola van extreem-rechts tuig waaruit het PVV-adressenbestand nu eenmaal bestaat. Hijzelf is natuurlijk wel de allergrootste vlek, met zijn strafblad als gevolg van zijn veroordeling voor groepsbelediging.

En het was gelijk alweer raak met werkelijk de allereerste functionaris die moest worden aangewezen, ene Gom van Strien die als verkenner voor de komende kabinetsformatie is aangesteld, tegen wie volgens het NRC begin dit jaar namelijk aangifte is gedaan van omkoping en oplichting.

Het gaat om een bedrijf Utrecht Holdings geheten, waar Van Strien ooit medewerker was. Het is een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht.

“Op 23 november 2022 bracht Deloitte rapport uit. Daarin beschrijft het bureau – kort gezegd – hoe Van Strien en diens opvolger aandelen van spin-off bedrijven in handen speelden van een extern bedrijf, Hereswint BV. Van deze onderneming hadden hun beider echtgenotes ieder 32 procent van de aandelen. De andere aandeelhouders waren een vriend en oud-buurman van Van Strien, en diens zus. Het zou Hereswint tussen 2006 en 2018 zo’n twee miljoen euro aan dividendbetalingen hebben opgeleverd.” (NRC)

Laten we hopen dat Wilders’ fijne neus voor de crème de la crème van extreem-rechts Nederland hem niet in de steek zal laten bij het uitbreiden van zijn fractie en het eventueel aan moeten stellen van regeringsleden (alhoewel ik nog moet zien of het ooit zo ver komt).

(Photo by Peter F. Wolf on Unsplash)