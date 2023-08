Volksmassa’s vieren met blijdschap en enthousiasme de militaire coup die vandaag gepleegd is in Gabon. De volksmassa’s zijn in de veronderstelling dat de coup speciaal voor hun en hun belangen gepleegd is. De coup heet tegen het imperialistische Frankrijk te zijn. Het is misschien tegen Frankrijk. Maar is het ook tegen het imperialisme? Is het daadwerkelijk een anti-imperialistische coup en vertegenwoordigt het wel de belangen van het volk van Gabon?

Of vertegenwoordigt de coup slechts de belangen van een benadeelde kliek binnen dezelfde heersende klasse die uit meerdere klieken bestaat met tegengestelde conflicterende belangen?

Dát is de vraag! Dat is ook de vraag in het geval van de coup in Niger, Burkina Faso en de andere Afrikaanse landen waar coups zijn gepleegd. Waar de heersende collaboratieve klassen hun Westerse imperialistische meesters verruilden en verruilen voor Oosterse imperialistische meesters (Rusland, China).

Een ding staat vast: Het verruilen van imperialistische meesters zal misschien relatieve voordelen brengen voor deze of gene kliek binnen de heersende klasse in ieder afzonderlijk Afrikaans land. Maar het zal voor de arbeidersklasse en volkeren in die landen geen bevrijding, democratie of welvaart brengen. Want vanuit het oogpunt van de arbeidersklasse en de volkeren gezien zijn alle meesters en alle imperialisten een pot nat en in dezelfde mate slecht.

Daarom is de onafhankelijke zelforganisatie en strijd tegen kapitalistische uitbuiting en kolonialistische-imperialistische overheersing de enige bevrijdingsmethode voor de arbeiders en de onderdrukte volkeren van Afrika.

GABON CELEBRATES COUP FIRST IMAGES Initial reactions to the coup in Gabon are people in the streets celebrating. After nullifying recently conducted elections that have seen the incumbent Ali Bongo officially win with 62% of the votes, the military has taken over. They consider… pic.twitter.com/W6q7luVqWx — African Stream (@african_stream) August 30, 2023

– Uitgelichte afbeelding interim president Nguema: By MediaPart – https://blogs.mediapart.fr/nephkelsi/blog/250321/pour-qui-roule-brice-clotaire-oligui-nguema-0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136653553