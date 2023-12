Corruptieproces Netanyahu hervat, ondanks oorlog in Gaza

Het proces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is hernomen in Jeruzalem, nadat de rechtsgang eerder was stilgelegd vanwege de oorlog. Zijn advocaten vroegen verder uitstel tot het einde van de gevechten, maar dat werd geweigerd.

Netanyahu wordt verdacht van fraude, corruptie én omkoping in drie verschillende dossiers. Hij ontkent alle aantijgingen. Het proces begon afgelopen mei maar de zaak op 20 september opgeschort. De rechters verdaagden toen de zitting vanwege Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar. Daarna werd het proces opnieuw uitgesteld vanwege de aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza. Maar toen de noodtoestand in Israël op 1 december officieel werd opgeheven, moest ook de rechtsgang hervat worden. – Lees verder bij IPS

