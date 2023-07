Corrupte VVD-er du jour: Joost van der Steen

Ooit hielden we het tamelijk nauwgezet bij, maar je kunt tenslotte beter en met veel minder werk een thema “Integere VVD-er” beginnen. Zo ver zijn we gekomen. Maar goed, laten we deze ven in het zonnetje zetten:

Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD in Sint-Michielsgestel, stopt met zijn werk in de politiek. Omroep Brabant ontdekte maandag dat Van der Steen er opnieuw van verdacht wordt illegaal kamers te verhuren in een van zijn panden in Den Bosch. Vorig jaar dreigde de gemeente Van der Steen al met een dwangsom van maximaal 25.000 euro vanwege de illegale verhuur in het pand aan de Orthenseweg. Hij gaf toen aan hier direct mee te stoppen, maar volgens de gemeente is dit niet gebeurd. Dit werd maandag ontkend door Van der Steen, die verder geen uitleg wilde geven aan Omroep Brabant.

Van der Steen laat weten dat hij terugtreedt om meer tijd ter kunnen besteden aan zijn gezin.

En natuurlijk om door te kunnen gaan met huisjesmelken. BVNL wacht op hem.

Omroep Brabant