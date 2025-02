Conservatieve schrijver die dragqueens beschuldigde van “kinderlokkerij” gearresteerd voor kindermisbruik

Je verwacht het niet: Aaron Craig Gleason, een “christelijke filosoof” annex anti-LHBTI+ schrijver die homo’s beschuldigde van het “lokken” van kinderen voor seksueel misbruik, is gearresteerd en aangeklaagd voor het molesteren van een kind jonger dan 12 jaar.

Gleason schreef haatstukkies in The Daily Wire, The Federalist en The Imaginative Conservative. The Daily Wire heeft zijn stukkies inmiddels verwijderd, maar het internet vergeet niets.

Gleason werd op 28 januari gearresteerd in Okaloosa, Florida. Hij wordt beschuldigd van “het onzedelijk en wulps molesteren van een kind jonger dan 12 jaar door een persoon ouder dan 18 jaar”. Oeps.

Lachen met Gleason’s Instagram-pagina waar hij met droge ogen verklaarde: “Ik zie mezelf in de eerste plaats als opvoeder. Ik ben christen en conservatief. Ik vind dat alles wat ik doe verbonden moet zijn met het openlijk dienen van mijn Heer en Meester Jezus Christus. Hij gaf zijn leven voor mij en ik moet mijn leven voor Hem geven.” Nog een keer “oeps”.

Gleason’s Instagram- en FB-pagina’s zijn inmiddels verwijderd.

Bron: LGBTQ Nation

Uitgelichte afbeelding: Door user:theodoranian – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18387