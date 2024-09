Conservatieve Republikein betitelde zichzelf op pornosite als “zwarte nazi”

De republikeinse gouverneurskandidaat Mark Robinson betitelde zichzelf op de pornosite Nude Africa als “zwarte nazi”. Hij betoonde zich ook een voorstander van het opnieuw invoeren van de slavernij en verklaarde zélf subiet een paar slaven aan te zullen schaffen mocht het ooit zover komen.

@markrobinsonNC is the candidate Republicans in NC chose. They did that in spite of all the horrific things he’s said. Now we see he wasn’t just spewing vile rhetoric, he’s also a grifting hypocrite. #MarkRobinson pic.twitter.com/C1IAI53x4u — TED WINN (@officialtedwinn) September 19, 2024

Robinson doet in november mee aan de gouverneursverkiezingen in North Carolina. Hij heeft weliswaar een achterstand op de Democratische tegenkandidaat, maar die achterstand is niet onoverkomelijk.

Wat Robinson’s optreden op de pornosite extra pikant maakt is de seksuele voorkeur die hij bij herhaling uitspreekt voor transvrouwen. Dat moet hij natuurlijk verder helemaal zélf weten, maar het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat hij publiekelijk elke kans aangrijpt tekeer te gaan tegen transmensen. Ietwat hypocriet, Mark.

Trump is flink in verlegenheid gebracht door de onthullingen. Robinson bevindt zich op de rechtervleugel van de MAGA-beweging en mocht tot voor kort rekenen op de steun van Trump. Trump prees Robinson de hemel in en betitelde de ‘zwarte nazi’ zelfs als “MLK on steroids”.

Donald Trump on Mark Robinson: “MLK on steroids.”

“Fantastic.”

“One of the great stars of the party.”

“One of the strongest and bravest new voices in the Republican Party.”

“I’m a great supporter of his.”

“The hottest guy in politics.”

“He’s a great one.”

“He’s got to win.” pic.twitter.com/3lXAWDwkVU — Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) September 19, 2024



Volgens het geruchtencircuit heeft het team van Trump de afgelopen dagen flinke druk uitgeoefend op Robinson om zich terug te trekken als kandidaat. Robinson weigert dat en ontkent de beschuldigingen, ook al is het door CNN verzamelde bewijsmateriaal overweldigend.

Voor Trump komt dit gedonder uiterst ongelegen. In tegenstelling tot Harris kan hij het zich niet veroorloven North Carolina te verliezen. Mocht dat wél gebeuren, is het einde oefening voor Trump.

De harde kern van MAGA maakt het allemaal weinig uit – daar heeft men waarschijnlijk ook niet zoveel moeite met de herintroductie van de slavernij – maar de affaire kan Democratische kiezers motiveren om naar de stembus te gaan en onafhankelijke kiezers overhalen op de Democraten te stemmen.

Uitgelichte afbeelding: By Citizen Media News – https://archive.org/details/citizen-media-news-nc-lt-gov-mark-keith-robinson-discusses-presidential-crack-pipe-distribution, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152893837