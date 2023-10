Communicatie van en met Gaza uitgeschakeld en bombardementen verhevigd

Israel heeft vrijdagavond rond 7 uur alle communicaties van en met Gaza onklaar gemaakt. Telefoons en internet werken niet meer. Niemand kan verifiëren of zijn/haar familie nog in leven is en hulpdiensten en ambulances kunnen niet meer worden bereikt. Tegelijkertijd heeft Israel bekend gemaakt dat de bombardementen nog verhevigd zijn. Mensen rondom de Gazastrook bevestigen dat zij zware explosies horen en ook kunnen zien. Het is niet duidelijk of dit de opmaat is voor de grondinvasie of alleen de inleiding van weer een beperkte grondoperatie. Eerder op de dag maakte Israel bekend dat het operationele hoofdkwartier van Hamas zich volgens hen onder het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad moet bevinden.