Codeïne, een opiaat

Vele jaren geleden interviewde ik een heusche Apache (“Is dat de juiste naam?” “Jazeker”) op Radio 100. Waar het voor hem vooral op neerkwam was dat het een keer uit zou moeten zijn met het snuffelen in de herkomst van iedereen. “Kunnen we eens accepteren dat we allemaal Amerikanen zijn?”

Dat klonk zeer grootmoedig van iemand die het volste recht had boos te zijn op degenen die zijn land hadden overvallen en gestolen.

Het is een van de verhalen die bij mij bovenkomen nu er van alles te doen is over Buffy Ste-Marie. Of zij geen “pretendian” is, een nep-Indiaanse. Iets wat ze dan toch een mensenleven heeft volgehouden, en ze is geadopteerd als Cree, als volwassene al.

Mogen wij haar werk nog waarderen? Voor mij is het geen vraag.

An’ my belly is craving, I got shakin’ in my head

I feel like I’m dyin’ an’ I wish I were dead

If I lived till tomorrow it’s gonna be a long time

For I’ll reel and I’ll fall and rise on cod’ine

An’ it’s real, an’ it’s reel, one more time

Well, when I was a young girl, I learned not to care

Off whiskey and frolic I often did swear

My mother and father said whiskey’s a curse

But the fate of their baby was a million times worse

An’ it’s real, an’ it’s reel, one more time

Stay away from the cities, stay away from the towns

Stay away from the men pushin’ the codeine around

Stay away from the stores where the remedy’s supplied

For better your pain than be caught on cod’ine

An’ it’s real, an’ it’s reel one more time

You’ll forget you’re a woman, you’ll forget about men

Try it just once and you’ll try it again

You’ll forget about living, you’ll forget about time

And you’ll live off your days as a slave to cod’ine

An’ it’s real, an’ it’s reel one more time

But if I die tomorrow, still one thing I’ve done

I’ve heeded the warning I got when I was young

My one satisfaction that comes when I think

Is I’m living my life without bendin’ to drink

An’ it’s real, an it’s reel one more time

An’ my belly is craving, I got shaking in my head

I feel like I’m dyin’ an’ I wish I were dead

If I live till tomorrow, that’ll be a long time

For I’ll reel and I’ll fall and I’ll die on cod’ine

An’ it’s real, an’ it’s reel, one more time

An’ it’s real, an’ it’s reel, one more time



Studio-opname van Cod’ine



Op het Newport festival, fragment, 1963



Donovan heeft het gecoverd, nee maar…

– Uitgelichte afbeelding: Door Kimberli Mäkäräinen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80588921