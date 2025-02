Oostenrijk: coalitie-onderhandelingen met extreemrechtse FPÖ geklapt

Voor de verandering ook eens wat goed nieuws: de coalitie-onderhandelingen in Oostenrijk tussen de christendemocraten (ÖVP) en de extreemrechtse FPÖ zijn geklapt. FPÖ-leider en beoogd bondskanselier Herbert Kickl heeft de opdracht een regering te vormen teruggegeven aan president Alexander van der Bellen.

Beide partijen zijn inmiddels druk bezig elkaar de schuld te geven van het klappen van de onderhandelingen. Naar verluid kon men het niet eens worden over de verdeling van de ministeries en speelde ook onderling wantrouwen een grote rol. De FPÖ had naast het bondskanselierschap ook een aantal belangrijke ministeries opgeëist, waaronder dat van Binnenlandse Zaken wat de partij o.a. de controle zou geven over de politie. De ÖVP weigerde daarmee akkoord te gaan.

Mogelijk volgen er nu nieuwe verkiezingen. Het is ook mogelijk dat de ÖVP opnieuw gaat onderhandelen met de sociaaldemocraten en de liberalen. Die lieten vorige week al weten bereid te zijn opnieuw om de tafel te gaan zitten met de christendemocraten, zonder daar vooraf voorwaarden aan te verbinden.

