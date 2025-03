COA en huizen

Mona, Mona, Mona toch…. Vader is niet boos, vader is verdrietig. Het is toch zo simpel… Jij zegt net in het openbaar: ‘Waarom vinden we het volstrekt normaal dat twintigers bij hun ouders op zolder wonen?’

Is dat wel echt zo? Je geeft geen bron, Monaatje van me. Hoe dan ook: het is simpel, Mona: je woont daar best lekker. In Italië is het standaard dat jongemannen vanaf hun zolders bij ‘la mamma’ trouwen, zo als ze 26-28-30 zijn (eerst een beetje leren met vrouwen en zo…).

En vergeet niet dat EEUWENlang, en ik bedoel dan niet 5, maar 10, 20, 30 eeuwen kinderen opgroeiden op de boerderij van hun ouders, welke ouders daar ook bleven wonen om er te sterven, verzorgd door de zolderbewoners, die deze ouwetjes absoluut niet wilden of konden missen. Een paar dochters trouwden en voor hen in de plaats kreeg je dan een schoondochter. Niet dan?

‘Een van de oplossingen zou zijn dat statushouders ook met elkaar woningen gaan delen’.

Mij best, Mona.

Goed, meisje, je hebt het nog niet helemaal door. Even rustig op een rijtje dan:

1 – Je land ligt in puin door oorlog of je wordt zeer ernstig vervolgd en je vlucht, wat je al je geld kost, wat zeer risicovol is qua reis via Turkije, Bulgarije, Hongarije en de EU-grenspolitie.

2 – Het lukt je om hier Ter Apel te bereiken, waar in ieder geval rust en een soort orde heerst. Je mag niet werken.

3 – Na ongeveer een half jaar hokken, vaak met vreemden kun je naar een opvangcentrum Je zit daar vaak ook een jaar of twee, nu met een EIGEN KAMER!!!! en je krijgt uiteindelijk je toestemming tot verblijf. Je mag nog steeds niet werken.

4 – Je wilt graag verder leven met een woning en werk. Die woningen zijn er mondjesmaat maar gelukkig hoef je niet achteraan in de rij met nog eens zes-zeven-acht jaar wachten (hee, Mona – al iets vanaf kunnen knabbelen? Door nieuwbouw misschien Nee? O jeetje toch… Nou ja, kan jij ook niet alles aan doen).

Nou, ik hoef het niet verder uit te leggen. Mona: bouw toch svp tijdelijke huisjes, goed voor een jaar of zes tot acht, van het minisoort, liefst wat stapelbaar, kant-en -klaar. Voor alleenstaanden 25m2 of zo (zodat ze ook echt alleen blijven staan! Niet dan?) En voor tweestaanden ehhh… doe maar 35m2.

Luister ‘s, je hebt dit zelf gewild, dus niet zeuren of piepen dat je iets via de NOS moet horen. (PS: daar is de NOS namelijk voor…) Sterkte!

