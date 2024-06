CO2 weegt (nog) zwaarder op temperatuur dan gedacht

De temperatuur kan nog veel meer stijgen dan waar het klimaatpanel van de Verenigde Naties vandaag rekening mee houdt. Dat is de conclusie van onderzoek van miljoenen jaren oude zeebodemstalen door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee (NIOZ).

“De gevonden stijging van de temperatuur is veel groter dan de 2,3 tot 4,5 graden waar het klimaatpanel van de VN, het IPCC, tot nu toe mee rekent”, zegt NIOZ-onderzoeker Caitlyn Witkowski, de hoofdauteur van het artikel dat is verschenen in Nature Communications.

Een verdubbeling van de hoeveelheid CO 2 in de atmosfeer zou zelfs kunnen leiden tot een verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde van 7 tot maximaal 14 graden, zegt de studie.