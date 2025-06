CO2-budget voor anderhalve graad al binnen drie jaar op

Aan het huidige tempo zal het koolstofbudget om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius al zijn opgebruikt, blijkt uit nieuw onderzoek waar ook de VUB aan meewerkte.

Om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te vermijden, moet die onder de 1,5 graden Celsius worden gehouden. Wetenschappers hebben berekend dat, als de wereld onder die drempel wil blijven, we nog zo’n 130 miljard ton CO 2 uit kunnen stoten.

Maar dat ‘koolstofbudget’ jagen we er in sneltempo door, blijkt nu uit het Indicators of Global Climate Change (IGCC)-rapport in Earth System Science Data. Meer dan zestig internationale klimaatwetenschappers werkten mee aan het rapport, onder wie Chris Smith van de Vrije Universiteit Brussel.

