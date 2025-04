Afgelopen vrijdag is Cloda(gh) Ro(d)gers overleden. Zo mogelijk nog bekend van weer zo’n onbenullig songfestivalliedje, dat naar inhoud wel erg steunde op het al even vervelende Puppet on a string, namelijk Jack in the box. Dat won niet nog een keer. Maar Clodagh had meer in huis. Twee dansvloerkrakers die in de verkoop onopgemerkt bleven, al was dit eerste nog een week climber op Radio London.



Stormy weather

Nee, niet het nummer van Billie Holiday.



You’ll come a’running

Het enige van haar repertoire dat een hit had kunnen worden in Nederland, het haalde de tipparade. Jammer maar helaas:



Come back and shake me

Zij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: By Rolls Press/Popperfoto/Getty Images[1] – https://eurovision-spain.com/participante/clodagh-rodgers-1971/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=79751275