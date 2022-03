CIDI pleegt plagiaat en stelt dat Palestijns en Oekraïens verzet onvergelijkbaar zijn

Heel veel mensen hebben de afgelopen weken kennis genomen van de overeenkomsten tussen de oorlog om Oekraïne en het conflict van Israel met de Palestijnen – net zo goed als de verschillen. Voor Oekraïne is in het licht van de rechtsverkrachting die die inval is, intussen werkelijk alles van stal gehaald: zware boycots, hulpverlening, en veroordelingen in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. In het conflict van Israel met de Palestijnen, waar evengoed sprake is van een waslijst aan inbreuken op de mensenrechten en de internationale rechtsorde, is in ruim 70 jaar helemaal nog nooit een strafmaatregel van stal gehaald. Met als gevolg dat het conflict al tientallen jaren voortkabbelt en een bezetting een langzame annexatie is geworden.

Er zijn mensen die die parallel niet willen zien. Er zijn er ook die er boos over worden. Het CIDI bijvoorbeeld. Ik heb het al een tijdje niet meer gehad over onze nationale Israel-lobby die altijd alles goed vindt wat er in Israel gebeurt. Er is daar bij dat clubje weer een aantal jonge honden aangetrokken die – nog meer dan hun met het Forum voor Democratie sympathiserende voorgangers – hun enthousiasme voor het zogenaamd ”bestrijden van vooroordelen en antisemitisme” paren aan een werkelijk ongekend dilettantisme en onbenul. Dat riep bij mij vooral plaatsvervangende schaamte op.

Maar nu kwam het CIDI met de intrigerende kop ”Activisten kapen Oekraïnecrisis voor eigen agenda’ ‘ die mijn handen weer even een beetje deden jeuken. Ik las: ”Terwijl de strijd in Oekraïne nog altijd in alle hevigheid voortwoedt, maken verschillende activisten en ngo’s al misbruik van de situatie door het leed in Oekraïne aan te wenden voor de eigen agenda. Zo tweette Dror Etkes , van Kerem Navot, dat er geen enkel verschil is tussen de oorlog en Oekraïne en “de gewelddadige overname van de Westbank.”

Knap van de auteur, ene Jos Hummelen, dat hij Etkes citeert, dacht ik. Die twittert namelijk bijna uitsluitend in het Ivriet. Hummelen kent dus blijkbaar Ivriet. Tot ik bij de Israelische site van NGO-Monitor dit aantrof: ”On March 1, director Dror Etkes [ of Kerem Navot] tweeted: “War in Ukraine = Continued violent takeover of the West Bank.”

On February 24, 2022, Russia invaded Ukraine, sparking a devastating humanitarian crisis. To date, millions of civilians have been displaced, amidst massive damage to homes and civilian infrastructure. As with many other events that capture international attention, anti-Israel NGOs and activists appropriate the situation to further their own agendas and to promote demonization, in the form of BDS and other attacks on Israel. Daarna las ik nog meer bij NGO Monitor. Deze openingszin bijvoorbeeld:

En ja, dat blijkt dus ook letterlijk de opening van het stukje van Hummelen te zijn: ”Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, wat leidde tot een verwoestende humanitaire crisis. Tot op heden zijn miljoenen burgers ontheemd. Daarnaast is er enorme schade aan huizen en civiele infrastructuur. Zoals met andere grote internationale crisissen die veel media-aandacht genereren, eigenen anti-Israelische ngo’s en activisten zich de situatie toe om hun eigen agenda’s te bevorderen, in de vorm van BDS en andere aanvallen op Israel.”