Christen-zionisten roven en planten nu ook zelfstandig op de Westoever

Amerikaanse christen-zionisten zijn dit jaar begonnen met een eigen project om land te stelen en te beplanten met bomen. Het is het eerste project in zijn soort. In eerste instantie gaat het om een actie om geld in te zamelen om 3.000 bomen te planten op land bij de nederzetting Har Bracha. Maar als dit project erop zit – en het is nu halverwege – is de bedoeling dat jaarlijks 20.000 bomen worden geplant op diverse plaatsen om ”Judea en Samaria” (de Westoever) ”groener” te maken. Op die manier wil het jaarlijks een oppervlakte van 1.000 dunam oftwel 100 hectare vergroenen.

Dat valt te lezen op de website van Hayoval, een christen-zionistische organisatie in de VS die als standplaats Patterson in de staat Missouri heeft. Hayoval (die in de VS ”tax deductable” is wat zoveel wil zeggen als dat giften aftrekbaar van de belasting zijn) heeft zich de afgelopen 15 jaren vooral bezig gehouden met het leveren van vrijwilligers die hielpen met de druivenpluk en dergelijke. Het heeft daartoe een campus in Har Bracha en daar woont ook zijn oprichter, Tony Waller. Maar twee jaar geleden zette het een nieuwe stap: toen plantte het in samenwerking met een Noors christelijk televisiestation, Vision Norway, een plot van 2.000 bomen. Het gebruikte daarbij diverse soorten om uit te vinden welke boomsoort het beste groeit op de Westoever. En vervolgens werd de actie voor het ophalen van geld voor 3.000 bomen gestart.

Voor Hayoval kwam toen ook het moment dat de organisatie Keren Navot van Dror Etkes lucht van de zaak kreeg. Etkes doet al jaren onderzoek naar de nederzettingen op de Westoever en via een beroep op de wet op de Freedom of Information vroeg hij de gegevens op van de betreffende grond bij Har Bracha. En wat bleek: ongeveer het hele betreffende gebied is eigendom van boeren in Burin, zoals Har Bracha ook voor een groot deel op grond van Burin is gesticht. Volgens Etkes is op oude luchtfoto’s te zien dat het land tot de Tweede Intifada vrij intensief werd gebruikt, maar daarna niet meer. Vanaf dat moment verhinderden zowel militairen als de kolonisten van Har Bracha de inwoners van Burin gebruik te maken van hun land.

Hayoval doet daar niet moeilijk over. Het zegt ook niet dat het de betreffende grond bezit. Het zegt dat ”de meeste grond waar geplant wordt in bezit is van de Staat Israel” en ook dat ze werken ”in nauwe samenspraak met locale Joodse gemeenschappen, gemeentebesturen en plaastelijke boeren”. Het garandeert verder dat van iedereen die daarvoor heeft betaald binnen een half jaar de boom (of bomen) worden geplant. Maar er is een andere kant. Die heet in dit geval Bashar Eid, een boer uit Burin. Met een blik op de kaart van het gebied waar het het samen met de Noren geplante pilot project was neergezet, weet hij moeiteloos een aantal families op te noemen die daar land bezitten, waaronder 12 dunam (1,2 ha) van hemzelf.

Waller, hiermee geconfronteerd, zegt dat vanuit het perspectief van Hayoval de Palestijnen geen zeggenschap hebben over de grond. Hij voegt eraan toe dat Hayoval er niet op uit is de Palestijnen kwaad te doen. Maar met het ware christen-zionistische enthousiasme voegt hij eraan toe dat ”het zien hoe het land tot leven komt waarover de profeten spraken voor ons een bijbels mandaat inhoudt”.

Het laatste woord is voor Dror Etkes, die eerder deze week het verhaal via de krant Haartez bekendmaakte. Hij zegt: ”In de 20 jaar dat ik werk op de Westoever heb ik onzettend veel keren gezien dat Joden Palestijns land stalen. Maar Christenen uit Amerika die Palestijnen hun land afhandig maken, nog niet. Dat is echt voor het eerst.”

(Photo: West Bank near Jericho, by David McLenachan on Unsplash)