Chip Taylor – zakdoeken bij de hand houden

Twee dagen na zijn 86e verjaardag is Chip Taylor overleden. Het is eigenlijk ondoenlijk uit wat hij voor anderen geschreven heeft of wat hij zelf uitgevoerd heeft een favoriet aan te wijzen.

Nou ja, Pyt hakt de knoop hiermee door:



Wild thing, The Troggs

Ik laat mij de ruime keuze. Bijvoorbeeld:



Make me belong to you, Barbara Lewis

Van Evie Sands zou ik van alles kunnen kiezen, maar laat ik deze doen:



Picture me gone

Ha, dit heeft hij nou net niet geschreven, hij voert het uit met Al Gorgoni, met wie hij allerlei nummers heeft geschreven.



I can’t grow peaches on a cherry tree, Just Us (duo)

Er volgt meer, tenzij we weer eens onderbroken worden door weer een Grote Dode.

– Uitgelichte afbeelding: By Warner Bros. – Billboard, 25. Aug. 1973, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84660196