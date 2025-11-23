Chaos in Washington, waar minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio afstand lijkt te nemen van Trump’s ‘vredesplan’ voor Oekraïne. Volgens senator Mike Rounds (Republikein) heeft Rubio in een telefoongesprek met een aantal senatoren aangegeven dat het 28 punten omvattende voorstel afkomstig is van de Russen, niet van de Amerikanen.

Republican Senator Mike Rounds: “Rubio did make a phone call to us this afternoon and he made it very clear to us that we are the recipients of a proposal that was delivered to one of our representatives. It is not our recommendation, it is not our peace plan.” In other words,… pic.twitter.com/Ti2uXCT99Y — (((Tendar))) (@Tendar) November 23, 2025



Als dit waar is – en het is me onduidelijk waarom Rounds zou liegen – dan betekent het dat de Russen een wensenlijstje hebben laten lekken, dat vervolgens kritiekloos werd overgenomen door de Amerikanen.

De senatoren zeiden ook dat Rubio hen had verteld dat hij niet op de hoogte was van dreigementen om Amerikaanse wapens of inlichtingen aan Oekraïne te onthouden als het land zou weigeren de overeenkomst te ondertekenen.

Dat alles is natuurlijk in tegenspraak met het gebral van Trump de afgelopen week. De verwarring werd nóg groter toen Rubio zijn woorden op X weer gedeeltelijk introk: “Het vredesvoorstel is opgesteld door de VS. Het wordt aangeboden als een sterk kader voor de lopende onderhandelingen. Het is gebaseerd op input van Russische zijde. Maar het is ook gebaseerd op eerdere en lopende input van Oekraïne.”

Trump greep de gelegenheid aan om op Truth Social uit te halen naar Zelensky (een ondankbare hond) en Sleepy Joe Biden, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de Russische invasie:



Vermoedelijk schrok Rubio – beslist geen fan van Poetin – van de reacties op het uitgelekte ‘vredesplan’. Capituleren voor Russische eisen is in Republikeinse kringen nog steeds niet populair en Trump’s greep op de GOP is merkbaar minder groot dan pakweg een jaar geleden. Het tekent de chaos in Washington, waar we weer helemaal terug zijn in 2018. Ook destijds liepen Trump’s medewerkers elkaar constant voor de voeten, met als gevolg dat er – goddank – van consequent beleid geen sprake was.

Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://twitter.com/WhiteHouse/status/1884391528933777687, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158711769