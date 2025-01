Chaos in en rond Goma: Hulporganisaties vrezen enorm menselijk leed

Gevechten in en rond de Congolese miljoenenstad Goma, doen honderdduizenden mensen op de vlucht slaan op zoek naar veiligheid. Hulporganisaties waarschuwen voor enorm menselijk leed door het gewapende conflict in Oost-Congo.

“Honderdduizenden mensen zijn gedwongen om het weinige dat ze hebben achter te laten”, zegt Manenji Mangundu, landendirecteur van Oxfam in de DRC. “Velen zoeken onderdak in kerken, scholen en andere geïmproviseerde plaatsen in Goma die verre van veilig of adequaat zijn. De meest elementaire behoeften om te overleven – voedsel, schoon water, medische zorg, dekens en bescherming – zijn schaars en humanitaire hulp moet hen nog bereiken.”

Volgens sommige bronnen zouden de rebellen van M23, gesteund door Rwanda, Goma ondertussen hebben ingenomen. De hoofdstad van Noord-Kivu is de grootste stad van Oost-Congo.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Lydie maliki – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126099404