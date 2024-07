Chanson du jour: Amsterdam

Amsterdam beschrijft de avonturen van matrozen in de Amsterdamse rosse buurt. Oorspronkelijk ging het liedje over Antwerpen, maar dat heeft in het Frans (Anvers) een lettergreep te weinig waardoor de maat van het lied verstoord werd. Het is één van Brel’s mooiste chansons, maar verscheen merkwaardig genoeg nooit op een studioalbum. Amsterdam is vaak gecoverd, o.a. door David Bowie. Mijn favoriete cover is van de hand van Scott Walker. Walker blijft ook dichter bij het origineel dan Bowie.

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui chantent

Les rêves qui les hantent

Au large d’Amsterdam

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui dorment

Comme des oriflammes

Le long des berges mornes

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui meurent

Pleins de bière et de drames

Aux premières lueurs

Mais dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui naissent

Dans la chaleur épaisse

Des langueurs océanes

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui mangent

Sur des nappes trop blanches

Des poissons ruisselants

Ils vous montrent des dents

A croquer la fortune

A décroisser la lune

A bouffer des haubans

Et ça sent la morue

Jusque dans le cœur des frites

Que leurs grosses mains invitent

A revenir en plus

Puis se lèvent en riant

Dans un bruit de tempête

Referment leur braguette

Et sortent en rotant Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui dansent

En se frottant la panse

Sur la panse des femmes

Et ils tournent et ils dansent

Comme des soleils crachés

Dans le son déchiré

D’un accordéon rance

Ils se tordent le cou

Pour mieux s’entendre rire

Jusqu’à ce que tout à coup

L’accordéon expire

Alors le geste grave

Alors le regard fier

Ils ramènent leur batave

Jusqu’en pleine lumière

Dans le port d’Amsterdam

Y a des marins qui boivent

Et qui boivent et reboivent

Et qui reboivent encore

Ils boivent à la santé

Des putains d’Amsterdam

De Hambourg ou d’ailleurs

Enfin ils boivent aux dames

Qui leur donnent leur joli corps

Qui leur donnent leur vertu

Pour une pièce en or

Et quand ils ont bien bu

Se plantent le nez au ciel

Se mouchent dans les étoiles

Et ils pissent comme je pleure

Sur les femmes infidèles

Dans le port d’Amsterdam

Dans le port d’Amsterdam.

Uitgelichte afbeelding: Door Jack de Nijs voor Anefo – Edited version of Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36681595