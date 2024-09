CDU Thüringen wil niet samenwerken met AfD

De christendemocraten in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen willen met SPD en Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) praten over het vormen van een regeringscoalitie.

Christian Herrgott, de secretaris-generaal van de CDU in Thüringen, zegt niet met de fascistische AfD te zullen samenwerken: “Het is duidelijk: we zullen niet samenwerken met de AfD. Dat hebben we voor de verkiezingen gezegd en dat geldt ook na de verkiezingen. Hetzelfde geldt voor een coalitie met Die Linke.” Waarom je Die Linke uitsluit, maar wél wilt samenwerken met de veel ergere fanclub van Sahra Wagenknecht zal voorlopig wel een raadsel blijven.

Het probleem is dat deze coalitie geen meerderheid heeft in het deelstaatparlement. Een eventuele coalitie zou 44 zetels hebben, evenveel als AfD en Die Linke samen. Het deelstaatparlement kent 89 zetels.

De CDU werd bij de deelstaatverkiezingen afgelopen zondag tweede, op flinke afstand van de AfD. BWS was (samen met AfD) de grote winnaar: de partij veroverde vanuit het niets 15,8% van de stemmen.

De oude coalitie van SPD, Groenen en Linke komt in elk geval niet terug. Die Linke werd gedecimeerd en de Groenen verdwenen zelfs helemaal uit het deelstaatparlement.

BWS staat economisch links, maar is in vrijwel elk ander opzicht zo rechts als de neten. De partij keert zich tegen immigratie en koestert veel bewondering voor de Russische tsaar Vlad I.

Meer bij taz.

Uitgelichte afbeelding: Sahra Wagenknecht in 2019 (toen nog bij Die Linke) – By Fraktion DIE LINKE. im Bundestag – 26.06.2019 Für eine soziale Politik Leipzig, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122596981