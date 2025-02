CDU-leider Merz haalt uit naar SPD en Groenen

Verkiezingen in Duitsland en CDU-lijsttrekker (en vermoedelijke nieuwe bondskanselier) Friedrich Merz kiest positie. Merz zegt alleen te willen regeren met partijen die én bereid zijn de verzorgingsstaat te saneren én het migratiebeleid te ‘hervormen’. Dan blijft alleen de AfD over als coalitiepartner. Tenzij Groenen en SPD complete uitverkoop houden, wat neer zou komen op politieke zelfmoord.

De Union haalde ook nog even uit naar de bijna 2 miljoen Duitsers die de afgelopen maanden de straat opgingen om te demonstreren tegen de AfD en de vrijage van Merz met de standpunten van die partij.

Nou valt er over links Duitsland – en met name SPD en Groenen – best wel iets te zeggen, maar ze tussen de regels door uitmaken voor Hamasfans slaat echt nergens op. Links Duitsland heeft Israël vrijwel zonder voorbehoud gesteund in de oorlog met Hamas en Hezbollah.

Merz heeft eerder gezegd niet met de AfD te zullen regeren. Hij is hoogstwaarschijnlijk wel oprecht, maar dat betekent dat hij met de Groenen en/of de SPD in zee zal moeten gaan. De AfD kan dan de komende vier jaar achterover leunen en Merz verwijten zijn verkiezingsbeloften door het riool te hebben gespoeld. Merz probeert nu SPD en Groenen onder druk te zetten, maar dat is een levensgevaarlijk spelletje. Als die partijen hun eigen standpunten volledig verloochenen om te voorkomen dat de CDU in zee gaat met de AfD, plegen ze politieke zelfmoord en is de AfD op termijn alsnog de grote winnaar.

Uitgelichte afbeelding: Door Michael Lucan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90500711