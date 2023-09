Campagneleider PvdD legt taak neer

Daan de Neef, de campagneleider van de Partij voor de Dieren, legt zijn taken neer. Hij kan zich niet verenigen met de wijze waarop het partijbestuur Esther Ouwehand op een zijspoor probeert te rangeren.

Mijn bericht zojuist aan het bestuur en campagneteam van de @PartijvdDieren. #TeamEsther pic.twitter.com/mJsbVG0U7d — Daan de Neef (@DaandeNeef) September 11, 2023

Ouwehand werd afgelopen zaterdag aan de kant geschoven door het partijbestuur, vermoedelijk onder druk van de radicale oudere garde rond Marianne Thieme en Ewald Engelen. Die verzet zich – tot frustratie van Ouwehand – tegen elke poging de partij te professionaliseren. De oudere garde is – zoals alle sektariërs – fel tegen het sluiten van compromissen en probeerde zelfs te voorkomen dat de PvdD coalities sloot in provincies en gemeenten.

De Neef zat tot september ’22 in de Tweede Kamer namens de VVD. Op 31 augustus van dat jaar stapte hij uit de partij omdat hij zich niet langer kon vinden in het migratiebeleid van de VVD, dat hij omschreef als ‘ijskoud’. Eerder had hij al kritiek geuit op de onwil van de VVD afstand te nemen van de bioindustrie. Zijn zetel gaf hij – zoals het hoort – netjes terug aan de partij. Kort daarop werd hij lid van de PvdD.

Uitgelichte afbeelding: Door Ben van Oosterbosch – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103407937