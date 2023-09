Café Weltschmerz stervende?

Volgens Patrick Savalle, één van de beruchtste Nederlandse complotgekken, is het ranzige hoaxkanaal Café Weltschmerz op sterven na dood.

Weltschmerz is nog steeds online, het laatste artikel dateert van 23 september jl. De frequentie waarmee artikelen verschijnen is wél flink afgenomen. Weltschmerz is het thuishonk van donkerbruine wappies als Paul Cliteur, Kees van der Pijl en Stan van Houcke. Cliteur is altijd al een engnek geweest, Van der Pijl en Houcke zijn wandelende bewijzen dat de hoefijzertheorie maar al te vaak wel degelijk juist is.