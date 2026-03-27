Burgeroorlog in Soedan escaleert: drone-aanvallen nemen toe

De burgeroorlog in Soedan is in de voorbije weken aanzienlijk gewelddadiger geworden. Vooral de toenemende aanvallen met drones hebben enorme verwoestingen en menselijk leed veroorzaakt. Tegelijk beschikt de humanitaire hulpverlening over minder middelen. Experten waarschuwen dat miljoenen mensen in Soedan getroffen kunnen worden door hongersnood, geweld of langdurige ontheemding.

Bij droneaanvallen in de regio Kordofan en de staat Witte Nijl, zijn deze maand al meer dan tweehonderd burgerslachtoffers gevallen, zegt het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR).

In Soedan woedt sinds april 2023 een strijd tussen de rebellen van de Rapid Support Forces (RSF) en het nationale leger – de Soedanese strijdkrachten (SAF) – over de controle in het land.

In West-Kordofan hebben droneaanvallen van de Soedanese strijdkrachten minstens 152 burgers gedood. De aanvallen troffen dichtbevolkte gebieden, waaronder ziekenhuizen en markten.

