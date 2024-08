Brusselmans is zo’n aimabele man

Inzending van Sandra, aansluitend op deze eerdere interventie

Inmiddels klinkt er volop gepruttel van columnisten en aanverwanten,

die ofwel Brusselmans bijvallen ofwel Grunberg steunen, maar dat

laatste meestal nogal halfslachtig en met de nodige kanttekeningen,

want “Herman” blijkt in de dagelijkse realiteit een zeer aimabel

persoon te zijn. Nu ja, zo ken ik er nog wel een paar.

In het Algemeen Dagblad (en de aanverwante keten van provinciale

bladen) kwam ik echter een column tegen van Kitty Herweijer, en die

blijkt de schrijfsels van Brusselmans wél echt gelezen te hebben en

kan zijn SA-gebral dus ook van enige context voorzien. Ik citeer:

“Sinds 7 oktober heeft Brusselmans eindelijk een nieuwe obsessie na

beffen: Israël en Joden. Een minuscule bloemlezing uit zijn vele

columns van afgelopen halfjaar over dit onderwerp: Israëli’s zijn de

‘herauten van een Verdorven God’. ‘De superbedrijven zijn in handen

van Israëli’s, de grootbanken, de geheime diensten, de

vastgoedbezittingen en praktisch de hele cultuur’. De ‘Joodse cultuur’

prees hij altijd tot 7 oktober, schrijft hij, maar wat ‘ze’ in de

afgelopen weken ‘hebben uitgevreten, is niet ‘te vergeven’. ‘Het is

niet ondenkbaar’, schrijft Brusselmans uiteindelijk, ‘dat iemand, om

het even wie, tegen z’n aard in een antisemiet wordt’.

Of dat tegen ‘zijn aard’ is, is discutabel, hij komt nogal gretig over.”

De voorlaatste, omstreden column van Brusselmans blijkt dus helemaal

geen eenmalige spontane oprisping te zijn van iemand die iets te lang

gebombardeerd werd met bloederige berichten uit de Gaza-strook. Het

bleek de (voorlopige) afsluiting van een maandenlange opsomming van

antisemitische clichés, die de redactie van Humo tot dan toe

kennelijk nog niet was opgevallen.

Voor het overige ben ik nog maar bijster weinig kritiek op Brusselmans

tegen gekomen. Iemand merkte elders al op dat rechts hem niet

interessant vindt om te weerleggen omdat hij een witte man is, en voor

links is antisemitisme geen thema.

– Uitgelichte afbeeldng: Door Heike Huslage-Koch – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52457263