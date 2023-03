Brussel heeft het helemaal gehad met Nederland

Het kabinet heeft een brief ontvangen van Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius met de boodschap niet langer te aarzelen met het stikstofbeleid. Sinkevicius verwacht op korte termijn resultaten te zien, uitstel wordt niet langer geduld.

De maximale stikstofneerslag die een natuurgebied aankan, mag in geen enkel Natura2000-gebied worden overschreden. Natuurgebieden moeten volledig kunnen herstellen, anders heeft Nederland een probleem met Brussel. Discussie gesloten.

Een Nederlandstalige vertaling van de brief werd gisteren gelekt. Die brief leidde tot nogal wat opschudding in Den Haag, waar Caroline van der Plas er meteen een complottheorie tegenaan gooide. De voorvrouw van de trekkermiljonairs sprak het vermoeden uit dat de brief niet echt was. Volgens haar was er sprake van een opzetje: “Ik vind het een heel rare brief, eerlijk gezegd. Want ik weet dat Christianne (Van der Wal, red.) dinsdag in Brussel is geweest en nu krijgt zij vandaag, op 30 maart, een brief van Sinkevičius. Helemaal in het Nederlands en normaal gesproken stuurt hij brieven gewoon in het Engels. Dus ik heb gewoon het idee dat deze brief niet echt is, of niet van hem”. Wie bij dat complot betrokken zouden zijn is niet op voorhand duidelijk, maar dat doet er in domrechtse kringen ook helemaal niet toe.

Van der Plas weet natuurlijk wel beter, maar ze weet óók dat haar oliedomme aanhang smult van complottheorieën. Als Sinkevicius het hen thuis persoonlijk komt vertellen geloven ze het nóg niet.

Op zich staat er helemaal niks bijzonders in de beleefd geformuleerde brief. Alles was allang bekend, ook bij BBB. Dat men het in Brussel wel een beetje gehad heeft met Nederland is ook bij iedereen bekend. Altijd een grote bek als anderen zich niet aan de regels houden, maar zélf structureel de kont afvegen met afspraken over landbouw, natuur en visserij (maar ondertussen wél subsidies incasseren).

Het wordt tijd dat de EU Nederland eens écht voor het blok zet. De brief van Sinkevicius is wat dat betreft een goede eerste aanzet. De EC laat het kabinet weten dat er geen ruimte meer is voor gesjoemel: afspraak is afspraak en uitstel – laat staan afstel – wordt niet geduld. Hulde.

Uitgelichte afbeelding: Virginijus Sinkevicius – By European Commission – Audiovisual Service, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126959685