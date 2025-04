Bromvliegen, zweefvliegen, fruitvliegen: weinig geliefd, maar cruciaal voor mens en natuur

Van een brommende vlieg zien we misschien niet meteen het nut in, maar we onderschatten de dieren, blijkt uit Brits onderzoek. Veel soorten vliegen migreren over grote afstanden, en spelen zo een cruciale rol voor mens en natuur.

Huisvliegen, fruitvliegen, bromvliegen, zweefvliegen en muggen: ze behoren allemaal tot de orde Diptera, goed voor meer dan 125.000 bekende soorten en nog veel meer onbeschreven soorten. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat minstens 592 van die insecten over grote afstanden migreren. Van sommige soorten is geweten dat ze over bergpassen in de Pyreneeën vliegen, andere liften bijvoorbeeld mee op rendieren tijdens hun trek. Het belang van die migratie wordt onderschat, stellen Britse onderzoekers nu. De insecten spelen immers een cruciale rol in veel ecosystemen. Van de migrerende soorten is bijvoorbeeld 62 procent bestuiver, 35 procent is ontbinder, en 10 procent bestrijdt ongedierte. Daar tegenover staat dat 18 procent als plaag te boek staat en 16 procent ziekten kan overbrengen. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Photographed by Algirdas in August 2005, Lithuania The name is probably Sericomyia silentis. B kimmel 13:43, 28 August 2005 (UTC)