Arnold J. van der Kluft

Gisteren overleden: Asha Bhosle. Mocht deze Indiase zangeres niet bekend zijn in “het westen”, dan heeft men toch op zijn minst van haar gehoord via de band Cornershop.


Brimful of Asha

Zij is vaak de stem die actrices mimen in films. Bij dit nummer bijvoorbeeld (ik laat de beelden uit de film maar achterwege)

Piya Tu Ab Toh Aaja


Mudatain Beet Gai, een serieuze ghazal


Dum maro dum. Zie hier


De Norman Cook-mix nogmaals van Cornershop.

Zij ruste in vrede

– Uitgelichte afbeelding: By Firoze Edassery – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41706476

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)