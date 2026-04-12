Gisteren overleden: Asha Bhosle. Mocht deze Indiase zangeres niet bekend zijn in “het westen”, dan heeft men toch op zijn minst van haar gehoord via de band Cornershop.
Brimful of Asha
Zij is vaak de stem die actrices mimen in films. Bij dit nummer bijvoorbeeld (ik laat de beelden uit de film maar achterwege)
Piya Tu Ab Toh Aaja
Mudatain Beet Gai, een serieuze ghazal
Dum maro dum. Zie hier
De Norman Cook-mix nogmaals van Cornershop.
Zij ruste in vrede
– Uitgelichte afbeelding: By Firoze Edassery – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41706476