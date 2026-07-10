Brian Potter, grootste deel van de tijd de helft van het songwritersduo Lambert/Potter, overleden. Hij blijkt een witte Engelsman te zijn. Dit was zijn aftrap, met Ian Samwell.



Whatcha gonna do about it, Small Faces

Mijn verwondering over de achtergrond van Brian Potter komt door zijn en Lamberts bijdrage aan de soul. Maar dit is blue eyed soul, blauwer kan het niet worden (een celebrity crush van mij, dat wilt u niet weten).



It’s a cryin’ shame, Gayle McCormick

Ah… Kiki Dee…



Once a fool

Dit heeft de gezangenboeken voor in de kerk gehaald. Ook een knap staaltje:



One tin soldier, The Original Caste

Lambert-Potter hebben de Four Tops weer “op de kaart” gezet na hun vertrek bij Motown. Dit juweeltje was onze tune bij draaien voor de zaal. Geen idee of het ’t origineel is, lijkt mij wel waarschijnlijk.



Love music

Hij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: By ABC / Dunhill Records – Billboard, page 34, 12 September 1970, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127079011