Brazilië en Bolivia: na de extreme droogte nu de ergste bosbranden

De hevige bosbranden in Brazilië en Bolivia zijn de ergste in bijna twee decennia. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus.

De Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) heeft de afgelopen maanden de uitstoot van bosbranden in Zuid-Amerika nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens CAMS-gegevens lag die uitstoot constant boven het gemiddelde en zijn er zelfs nationale en regionale records gebroken. De luchtkwaliteit in de hele regio wordt hierdoor ernstig aangetast.

Vooral de hevige branden in de wetlands van de Braziliaanse Pantanal en het Amazonegebied leidden tot een “cumulatieve totale geschatte koolstofuitstoot die nu al hoger ligt dan gemiddeld” – ongeveer 183 megaton koolstof tot 19 september.

– Lees verder bij de bron, IPS