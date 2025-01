Branden Los Angeles: etnische minderheden en Democraten dienen als zondebok

Hollywood staat in brand en alle hele en halve nazi’s (waarmee ik natuurlijk óók doel op radicaal-‘linkse’ clowns) in de VS zijn op zoek naar een zondebok. Bij voorkeur natuurlijk een kwetsbare minderheid:

Extreemlinks: het zijn de Joden!

Extreemrechts: het is de schuld van woke, Latino’s en iedereen met een kleurtje!

En dan is er de familie Trump, die echt een klasse apart is:

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025



Pa Trump:

NO WATER IN THE FIRE HYDRANTS, NO MONEY IN FEMA. THIS IS WHAT JOE BIDEN IS LEAVING ME. THANKS JOE!



Fire is spreading rapidly for 3 days — ZERO CONTAINMENT. Nobody has ever seen such failed numbers before! Gross incompetence by Gavin Newscum and Karen Bass….And Biden’s FEMA has no money — all wasted on the Green New Scam! L.A. is a total wipeout!!!

(TruthSocial)

Je zou het natuurlijk ook kunnen wijten aan extreme droogte die – in elk geval voor een deel – veroorzaakt wordt door klimaatverandering, maar blijkbaar zoekt men liever een zondebok.

Uitgelichte afbeelding: By Ariam23 – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157687317