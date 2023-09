Brandbrief volksvertegenwoordigers PvdD aan bestuur

Een grote groep fractievoorzitters uit gemeenteraden, provincies en waterschappen zegt het vertrouwen op in het partijbestuur van de Partij voor de Dieren. In een brandbrief aan het landelijk bestuur schrijven ze dat de partij alleen bij elkaar gehouden kan worden als het bestuur ervoor kiest om terug te treden en er een interim-bestuur wordt aangesteld, meldt de NOS.

De brief, die hier te lezen is, heeft het karakter van een ultimatum aan het bestuur.

Het ultimatum loopt over luttele minuten af.

Het bestuur heeft onverstoorbaar bekendgemaakt dat het donderdag de nieuwe lijsttrekker bekend zal maken.

Wie wil in deze omstandigheden de quisling zijn?