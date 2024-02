Brandaanslag op woning SPD-politicus

In Thüringen hebben onbekenden afgelopen maandag geprobeerd brand te stichten in de woning van Michael Müller, een lokale SPD-politicus. Ook zijn auto werd in brand gestoken. De poging de woning in brand te steken mislukte omdat de bewoners wakker werden en de brandweer alarmeerden.

Müller was zelf niet thuis, maar had wél een gezin met kinderen op bezoek. Met wat pech had dit allemaal heel anders af kunnen lopen.

De daders zijn niet bekend, maar de aanslag heeft vermoedelijk een politieke achtergrond: Müller was één van de organisatoren van een tegen extreemrechts gerichte demo.

Het is niet de eerste keer dat neonazi’s aanslagen plegen in Thüringen. Eerder werden al vernielingen aangericht bij kantoren van de SPD in Suhl. Ook werd de ambtswoning van de linkse voorzitter van het deelstaatparlement met hakenkruizen beklad.

Bron: taz

