Brabantse Forum-kandidaat bedreigde Kaag en De Jonge

Een FVD-kandidaat bij de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant heeft op Twitter diverse mensen met de dood bedreigd. Onder de doelwitten bevonden zich Hugo de Jonge en Sigrid Kaag.

Het gaat om de nummer 12 op de lijst, ene Wim Kreté uit Drunen. Dat is weliswaar een onverkiesbare plek, maar het is tekenend dat men zich bij FVD niet even achter de oren krabde toen Kreté werd voorgedragen.

Kreté is een wappie van het domste soort. Zo is hij er blijkbaar van overtuigd dat de coronavaccins bedoeld zijn om de bevolking uit te moorden, wat Hugo de Jonge tot een moordenaar maakt:

Ook van Sigrid Kaag – die inmiddels de koppositie op de haatlijst van de wappies heeft overgenomen van De Jonge – moet Kreté niets hebben. Dat mag natuurlijk – ik ben ook geen groot fan van D66 – maar de FVD-kandidaat overschrijdt op Twitter wel zo ongeveer álle denkbare grenzen om uiting te geven aan zijn ongenoegen:

Brabantse FVD’ers hebben op dit punt overigens wél een reputatie hoog te houden. Jan van Eerd, de nummer 2 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven, bedreigde Tunahan Kuzu van DENK op Twitter. Hij moest uiteindelijk het veld ruimen. Hetzelfde gold voor gemeenteraadslid Manfred Smol uit Helmond die Rutte en De Jonge op Twitter vergeleek met nazi’s.

Bron: Omroep Brabant

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159