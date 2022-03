Bossen zijn onmisbaar voor onze gezondheid

Bossen zijn een opslagplaats voor allerlei besmettelijke ziekteverwekkers, en ze dienen als filters voor water en lucht waardoor ze preventief werken voor aandoeningen zoals kanker en diabetes. Ze zijn dus niet alleen cruciaal voor het klimaat, maar ook voor de globale volksgezondheid.

De Wereldnatuurorganisatie (WWF) heeft in een nieuw rapport onderzocht in welke mate de menselijke gezondheid afhankelijk is van het voortbestaan van bossen. Blijkt dat er heel wat gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de massale ontbossing van de voorbije decennia, niet in het minst de opmars van zoönosen. Dat zijn besmettelijke ziekten die van dier op mens kunnen overgedragen worden, zoals covid-19.

