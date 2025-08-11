Bossen planten of wachten op spontaan herstel?

De Nederlandse en Europese natuur moet herstellen, daarom geldt sinds 2024 de Europese Natuurherstelverordening. Een van de punten van de wet is dat de kwaliteit van bossen moet verbeteren en dat er tussen nu en 2030 in de hele EU drie miljard extra bomen moeten worden geplant. Maar is dat op deze schaal wel nodig? Overal in Europa brult het bos al vanzelf uit de grond!

Met iedere windvlaag laten berken en lindes duizenden zaadjes meevoeren, in stromende rivieren laten wilgen en zwarte elzen hun zaadpluisjes en -proppen varen. Als planten één onstuitbare drift hebben, dan is het wel om zich voort te planten. De spontane verjonging van bomen en struiken heeft veel voordelen. Jaar na jaar vestigen zich allerlei planten en die diversiteit – zowel in leeftijd als soort – maakt hen minder kwetsbaar voor ziekten. Ook is er ruimte voor verrassingen, zoals de verschijning van walnoot, die zich als klimaatvolger steeds vaker vestigt in uiterwaarden. De omstandigheden bepalen welke plantensoorten waar voet aan de grond krijgen. Waar ze groeien, zijn de omstandigheden onmiskenbaar geschikt. De samenstelling van bomen en struiken geeft zo een goed beeld van de omgevingsfactoren.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door User:Gerhard Elsner – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1726012