Bosbeheer toen, nu en straks

Staatsbosbeheer beheert al 125 jaar bos. Bosbeheer is tegenwoordig veel complexer dan vroeger. Waar we onze bossen eerst vooral voor houtproductie gebruikten, heeft dat nu vele doelen voor ons: van biodiversiteit en CO 2 -opslag, tot recreatie. En natuurlijk willen we nog steeds hout gebruiken. We gaan steeds meer naar kleinschalig bosbeheer en maatwerk.

Aan het begin van de Middeleeuwen zijn onze streken nog relatief bosrijk. Daarna neemt de hoeveelheid bos rap af. Dat heeft vooral te maken met overmatige houtkap en bosbeweiding. Rond 1750 is het dieptepunt: dan bestaat nog slechts drie procent van het oppervlak van Nederland uit bos. Sindsdien gaat het langzaam bergopwaarts. Nu bestaat Nederland voor zo’n elf procent uit bos.

– Lees verder bij de bron