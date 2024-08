Bos draagt ook bij aan verdroging, maar beheerders hebben nu een hulpmiddel

Bossen kunnen veel water verdampen en daardoor bijdragen aan verdroging. Bosbeheerders proberen hier iets aan te doen, maar dat gebeurt regelmatig op basis van algemene – soms onterechte – aannames. Digitale kaarten met specifieke informatie over alle terreinen in Nederland helpen de beheerders nu om goede keuzes te maken.

In dit natte jaar zou je het bijna vergeten, maar verdroging is een groot probleem voor zowel natuur als landbouw. Wat niet iedereen beseft: bossen kunnen sterk bijdragen aan die verdroging. Bomen onttrekken namelijk water uit de bodem dat uiteindelijk grotendeels verdampt. Algemeen wordt aangenomen dat naaldbos veel meer verdampt dan loofbos, reden voor sommige bosbeheerders – al dan niet in opdracht of overleg met waterschappen – om hun naaldbossen om te vormen tot loofbos of zelfs open terrein, zoals heide of stuifzand. Deze omvormingen liggen maatschappelijk gevoelig en het daadwerkelijke effect van deze maatregelen op de verdamping is niet altijd duidelijk.

– Lees verder bij de bron

– Rapport, kaarten