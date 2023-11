Bommen op Gaza? Al meegemaakt in WO-I en II

De stuitende bombardementen op Gaza moeten stoppen. Je kan burgers niet vermoorden, niet uit de lucht of anderszins. Ooit in 1914 begonnen de Dutsers daarmee met hun Zeppelins en wel op Luik, later ook Londen. Maar wij in Nederland hebben dat ook meegemaakt – en gedaan godsamme, in Irak…

Het hek was na de Zeppelins van de dam: je kon dus heel goed burgers aanvallen onder het mom van wat dan ook. Er is altijd wel een fabriek, station of opslag in de buurt. Ja, echte legerbases kan je ook wel aanvallen, maar dan krijg je gedoe met luchtafweer. Gelukkig hebben ze die in Gaza niet…

De bommen op Rotterdam vielen op 14 mei 1940. Daarbij stierven 800-1400 burgers en werd de halve binnenstad in puin gelegd, inclusief ziekenhuizen, scholen, kerken. En synagogen, zoals die uit 1725 aan de Boompjes en die aan de Gedempte Botersloot. Er zijn uiteraard ook Joden omgekomen bij dat bombardement.

Lijkt me goed als de gemeenteraad Netanyahu en het Israëlische leger oproept hiermee te stoppen.

De bommen van de geallieerden op nazi-bezet Europa doodden burgers, zoals bijvoorbeeld op Enschede in oktober 1943 met 151 doden, Nijmegen in februari 1944 met ruim 800 en het Bezuidenhout in maart 1945 met 532 doden. Alles bij elkaar 600 bombardementen op Nederland in WO-II, gemiddeld dus 120 per jaar, tien per maand. Londen had het nog veel zwaarder tijdens de zogenaamde ‘London Blitz’ van september 1940 tot mei 1941, met ongeveer 40.000 doden.

Ook Dresden is berucht geworden: februari 1945, zeker 25.000 doden – maar dan op één dag. Die aanval geschiedde met bijna 800 Lancaster-bommenwerpers van de RAF. Er ontstond een vuurstorm waarbij de halve stad afbrandde. De synagoges waren overigens al door de nazi’s in brand gestoken in november 1938.

De lijken in de ruïnes en op de straten werden in de dagen daarna in het openbaar met bergen tegelijk verbrand. Jarenlang hebben neo-nazi’s op de dag van die ramp daar gedemonstreerd voor hun overtuigingen, tot in 2011 tegendemonstranten uit de hele bevolking dit onmogelijk maakten.

PS: Een verre oom van me, Dewhurst Graaff, was vrijwillig piloot van zo’n Lancaster en kwam om als 21-jarige in 1944 toen ze werden neergeschoten boven N-Frankrijk. De helft van al deze bemanningen werd overigens neergeschoten.