Bommeldingen en lynchmobs in Springfield na leugens Trump over migranten uit Haïti

De extreemrechtse knokploeg Proud Boys is opgedoken in Springfield, evenals de Ku Klux Klan. Beide clubs voeren actie hetzen tegen Haïtiaanse migranten die huisdieren zouden eten en enge ziektes verspreiden.

Waar de op niets gebaseerde geruchten vandaan komen is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk begon het met een post op FB. Een inwoonster van Springfield had ‘gehoord’ dat de kat van haar buren opgegeten was door migranten uit Haïti. Bewijzen leverde ze niet en naar verluid heeft ze inmiddels diepe spijt van haar post. Volgens anderen begon het al eerder, met een door neo-nazi’s in augustus verspreid bericht.

Het verhaal werd al snel opgepikt door extreemrechtse media en influencers die uiteraard hun kans schoon zagen. Toen Donald Trump het fabeltje oppikte en verspreidde was het hek van de dam. Vorige week moesten het gemeentehuis en enkele scholen(!) ontruimd worden na bommeldingen. Drie keer raden uit welke hoek die bommeldingen afkomstig waren.

Volgens de politie van Springfield is er helemaal niks aan de hand. Er circuleren veel geruchten, maar voor die geruchten heeft de politie nooit enig bewijs gevonden. Fabeltjes, dus. De video’s en foto’s die zogenaamd als bewijs moesten dienen bleken niet afkomstig te zijn uit Springfield en ook nog eens geen betrekking te hebben op Haïtiaanse migranten.

Exit zou je denken, maar dan ken je de geschifte harde kern van de MAGA-beweging nog niet. Bovendien zien clubs als de Proud Boys en de KKK dit als een kans weer relevant te worden. De combinatie van de hysterie van MAGA en het kille, gewetenloze optreden van Trump en Vance – die echt wel beter weten – heeft er toe geleid dat er voor het eerst in lange tijd weer lynchmobs over straat lopen in Amerika.

Uitgelichte afbeelding: Main Street in Springfield – Door Nyttend – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9441178