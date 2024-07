Bomen planten om het klimaat te redden? Zo simpel is het niet

Massaal bomen planten om het klimaat te redden: werkt dat? Zeker, maar in bijna de helft van de gevallen is het nog beter om de natuur het werk zelf te laten opknappen, stelt een studie in Nature.

Bomen planten om het klimaat te redden: niemand twijfelt daar nog aan. Maar wetenschappers van de Oregon State Universiteit wilden weten hoe efficiënt die aanpak is. Ze analyseerden daarvoor de resultaten van duizenden herbebossingsprojecten in ruim 130 landen overal ter wereld.

“Het is redelijk makkelijk om te begrijpen dat bossen CO 2 opslaan uit de atmosfeer, en iedereen is wel voorstander van bomen”, zegt bosexpert Jacob Bukoski, hoofdauteur van de studie. “Maar deze studie brengt een genuanceerd perspectief rond het hele ‘we planten bomen om het klimaat te redden’-idee.”

