Bolsonaro’s bondgenoten laten hem vallen

Bolsonaro zwijgt nog steeds, maar veel van zijn Braziliaanse bondgenoten hebben de overwinning van Lula inmiddels erkend.

Ricardo Salles, Bolsonaro’s voormalige minister van Milieu, tweette dat het tijd wordt voor rust en verzoening van de beide kampen in het zwaar gepolariseerde land.

Sergio Moro, de rechter die Lula in 2018 in de gevangenis zette heeft de overwinning van de socialistische presidentskandidaat eveneens erkend. Moro was kort en bondig: “zo werkt de democratie nu eenmaal”.

Opvallend veel bondgenoten van Bolsonaro die er gisteren in geslaagd zijn lokale/regionale verkiezingen te winnen hebben de overwinning van Lula inmiddels erkend. Weinig verbazend, want het ongeldig laten verklaren van de verkiezingen i.v.m. fraude o.i.d. zou ook hún positie op het spel zetten. En dát terwijl ze net zo’n leuk baantje veroverd hebben.

Waarnemers verwachten nu toch wel dat Bolsonaro op korte termijn zijn nederlaag toe zal geven. Uit het buitenland hoeft hij geen steun te verwachten en zijn binnenlandse bondgenoten hebben hem in feite laten weten dat hij ook op hen niet hoeft te rekenen.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Door Palácio do Planalto – https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/33485583088/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77626085