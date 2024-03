Boetes voor aanmeldcentrum Ter Apel lopen op

Er zitten opnieuw/nog steeds teveel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Van de rechter mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum. Dat maximum werd afgelopen nacht met 165 overschreden.

Als het maximaal toegestane aantal asielzoekers overschreden wordt, moet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Westerwolde een boete betalen. De teller staat nu op ruim een ton en dat bedrag gaat de komende tijd waarschijnlijk nog flink oplopen.

De noodopvang in Biddinghuizen gaat eind deze week dicht, aan het eind van de maand gevolgd door de nachtopvang in Tweede Exloërmond. Het vinden van andere locaties valt niet mee. Het COA probeert mensen tijdelijk in hotels onder te brengen, maar dat stuit vaak op weerstand van omwonenden. Aan het eind van de maand komen er 250 plekken bij in het WTC Expo in Leeuwarden, dat niet in een woonwijk ligt. Uiteraard heeft het COA daar nu niks aan.

Bron: RTV Noord

