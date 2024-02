Boerenknokploegen slopen Brussel

In Brussel zijn extreemrechtse boerenknokploegen op de vuist gegaan met de politie. Ze zijn het oneens met het landbouw- en milieubeleid van de EU, vandaar. De politie werd bekogeld met stenen, flessen en verkeersborden. Enkele trekkers reden op individuele agenten in. Die konden nog net het vege lijf redden door opzij te springen.

Het is natuurlijk het intrappen van een open deur, maar als klimaatactivisten hadden gedaan wat de boerenknokploegen in Brussel nu flikken, waren er doden gevallen (onder applaus van rechts).

Wat het extra schandalig maakt is dat de landbouwsector jaarlijks ruim 50 miljard aan subsidie vangt van de EU, maar met 1,4% van het bbp nauwelijks bijdraagt aan de Europese economie. Kortom: we hebben het hier over een sector die met subsidies kunstmatig op de been wordt gehouden en weigert te hervormen.

Tijd om de leden van deze knokploegen op de terroristenlijst te zetten, naast de leden van Hamas. En – uiteraard – tijd de riante subsidies voor de agromaffia eens onder de loep te nemen. Stop de rechtse subsidieslurpers.

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224