Boerenknokploeg FDF sluit zich aan bij Van Haga

De boerenknokploeg Farmers Defense Force (FDF) gaat in zee met complotkoekwaus Wybren van Haga. Eerder overwoog knokploegleider Van den Oever nog om zélf een politieke partij op te richten, maar dat was blijkbaar toch teveel moeite. Volgens Van den Oever zou hij dan ook na moeten denken over dingen als defensie en zorg, zaken die hem geen bal interesseren. Vandaar.

Belang van Nederland, het partijtje van Van Haga, komt in de peilingen niet voor en de wanhopige partijleider grijpt blijkbaar elke strohalm aan om relevant te blijven. Eerst werd Henk Krol, de grootste opportunist van Nederland, binnengehaald en nu dus een extreemrechtse knokploeg. Dan ben je echt rijp voor de politieke vuilnisbelt.

Inmiddels is bekend geworden dat FDF de landbouwparagraaf voor het verkiezingsprogramma van BVNL mag schrijven, want dat is dan weer iets waar Van Haga geen verstand van heeft.

Helemaal hilarisch werd het toen Van Haga trots aankondigde dat melkveehoudster Sieta van Keimpema de nummer drie op de kandidatenlijst van BVNL wordt:

Trots om Sieta van Keimpema als nummer 3 op onze kandidatenlijst te verwelkomen! Haar vastberadenheid en strijdvaardigheid zijn precies wat we nodig hebben om onze hardwerkende boeren en vissers te beschermen. #BVNL https://t.co/fYwSoOGaxd — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 14, 2023



Van Keimpema – helaas een provinciegenoot van me – is bepaald geen onbeschreven blad. Ze werd uit FrieslandCampina geflikkerd omdat ze er zó’n puinbak van maakte dat zelfs de bepaald niet kinderachtige Friese landbouwcoöperatie het niet langer kon aanzien:

