Boerenknokploeg FDF overweegt oprichting politieke partij

Voorman Mark van den Oever van de extreemrechtse boerenknokploeg Farmers Defense Force (FDF) overweegt een politieke partij op te richten.

FDF-voorman Mark van Den Oever gaf vandaag in een vlog aan dat het FDF ‘verschillende politieke mogelijkheden’ gekregen heeft. Volgende week bespreekt het FDF dit tijdens een ledenvergadering. pic.twitter.com/ezt5ebWm2Z — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje 😸 (@wappiehoekje) August 7, 2023



Van den Oever is teleurgesteld in BBB dat volgens hem teveel compromissen sluit. In FVD, PVV, JA21 en Von Haha heeft de knokploegleider meer vertrouwen. Het probleem is dat die partijen te weinig aandacht besteden aan landbouw. Over VVD en CDA wil Van den Oever het niet eens hebben.

Of Nederland zit te wachten op een nieuw extreemrechts gezwel is maar zeer de vraag. Bij de laatste demo van FDF op het Malieveld kwamen alleen wat geschifte wappies niveau Max van den Berg opdagen.

De leden van FDF mogen komende maandag op een besloten ledenvergadering in Nijkerk beslissen over de politieke toekomst van de boerenknokploeg.

Mocht je vergeten zijn met welk gajes we hier te maken hebben: Van den Oever is de man die de behandeling van boeren in alle ernst vergeleek met de Holocaust.

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224