Boerenknokploeg FDF dreigt met terreuracties

Mark van den Oever, varkenshouder en woordvoerder van de de boerenknokploeg FDF, dreigt vandaag in de Volkskrant met terroristische acties. Als het stikstofbeleid van het kabinet niet teruggedraaid wordt zal FDF o.a. proberen voedselleveranties stil te leggen.

Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, is niet duidelijk. De achterban van Van den Oever produceert voor het buitenland, dus vermoedelijk moeten we denken aan het blokkeren van van supermarkten oid.

Uiteraard gooit Van den Oever er de in fascistische kringen inmiddels gebruikelijke vergelijking met de Holocaust tegenaan, want het verminderen van de stikstofuitstoot is goed vergelijkbaar met Auschwitz.

Onversneden klootzak, zou me niets verbazen als deze nog eens in de cel belandt. pic.twitter.com/pEDce7mzMz — Merel de V (@mereldev) June 18, 2022



Van den Oever zegt pas te zullen stoppen ‘als die onzin over stikstof eens ophoudt’. Als rechtgeaard fascist doet de boerenleider niet aan compromissen. De stikstofplannen moeten volledig van tafel, of anders:

Dit is natuurlijk wat je krijgt als je een extreemrechtse knokploeg jarenlang zijn gang laat gaan: you asked for it, you got it.

Met het intimideren van politieke tegenstanders heeft Van den Oever naar eigen zeggen geen enkele moeite. dus misschien wordt het tijd deze geschifte fascisten eens met hun eigen wapens te bestrijden.

Uitgelichte afbeelding: Walther Darré, voorloper van Mark van den Oever in 1937 – Von Bundesarchiv, Bild 183-H1215-503-009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433927